Se déclarer soi-même en arrêt-maladie ?

Un mal de tête insistant, une légère toux ou une petite fièvre, il s'agit en clair d'une maladie qui ne nécessite pas plus de quelques jours d'arrêt de travail, et peut-être bientôt, plus de passage chez le médecin. L'idée est de désengorger les cabinets des généralistes, car le délai moyen pour une consultation atteint huit jours. Mais pour le docteur Bertrand Legrand, éviter la case médecin représente un certain danger. Aujourd'hui, la plupart du temps, le patient envoie son arrêt à la caisse d'assurance maladie et à son employeur. La règle veut qu'il ne soit pas payé pendant trois jours, même si beaucoup d'entreprises ont réduit ce délai de carence. Demain, le patient devrait simplement se déclarer à son employeur, le gouvernement réfléchit. C'est un système qui existe déjà en Norvège ou au Royaume-Uni pour les arrêts de moins de sept jours. Dans l'Hexagone, l'autodéclaration a déjà été expérimentée pendant le Covid. Les entreprises craignent d'être en charge du contrôle de ces arrêts-maladies. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Hembert, G. Delobette