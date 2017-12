Comment se dérouleront les obsèques de Johnny Hallyday ?

On en sait un peu plus sur le déroulement des obsèques de Johnny Hallyday. Celles-ci auront lieu sur les Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine ce samedi 9 décembre 2017. A Montpellier, ses fans estiment qu'on devrait lui rendre un hommage national. Selon eux, Johnny Hallyday est une personnalité qui a marqué l'histoire de la France. Il mérite amplement cet honneur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.