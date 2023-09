Se désabonner en trois clics, est-ce vraiment possible ?

S'abonner à un journal ou à un site d'achat en ligne semble facile. Mais de désabonner, c'est parfois le parcours du combattant. "J'ai dû appeler le service client. J'ai eu mon conseiller bancaire au téléphone parce que je n'avais pas du tout" ; "Il y a deux ans, il n'y pas de boutons. On était embobiné", témoignent quelques abonnés. Nous avons fait le test avec ce site de téléphonie mobile. Nous avons eu beau chercher. Le bouton "Résiliation" est tellement bien caché qu'il nous a fallu demander de l'aide en ligne. Mais à partir du 1er septembre, les sites qui proposent un abonnement en ligne seront obligés de rendre la résiliation accessible en trois clics sous peine d'une amende de quinze à 75 000 euros. Des progrès ont déjà été faits ces derniers mois. Si l'abonnement n'est pas fait en ligne, mais physiquement dans une salle de sport par exemple, se désabonner reste compliqué. Certaines entreprises proposent donc de le faire à votre place pour six euros. En moyenne, les Français possèdent dix abonnements mensuels chacun. TF1 | Reportage I. Rachati, S. Humblot, C. Aguilar