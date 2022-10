Se faire plaisir avec des plantes à petits prix

Guy vient d'acheter 25 plantes et il n'en revient toujours pas du prix. Comme de nombreux jardiniers amateurs, il a profité d'une vente éphémère, organisée dans un centre commercial de Metz pendant quatre jours. Ces ventes se multiplient chaque week-end partout dans l'Hexagone. Les prix sont bas, grâce aux économies sur le loyer du magasin et sans intermédiaires. Pour d'autres amateurs de plantes, les jardineries, comme celle à Champenoux (Meurthe-et-Moselle), restent le meilleur rapport qualité, prix et conseils. En produisant sur place deux millions de plantes chaque année, cette jardinerie peut vendre avec une grande variété de prix. Le dernier bon plan, moins répondu mais tout aussi intéressant, sont les lycées horticoles. Nous sommes à Villars (Loire), où 170 lycéens apprennent à produire des plantes, mais aussi à les vendre, ici aussi à prix coûtant. Manuel y vient pour la première fois et il n'est pas déçu. "Très bien conseillé et bien accueilli aussi. Il y a un panel de choix et de couleurs, c'est magnifique", rapporte-t-il. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Bruère, V. Ruckly