Se faire rembourser, oui... mais comment ?

La grève commence vendredi. Mais dès ce jeudi matin dans cette gare parisienne, les files d'attente de voyageurs s'allongent. Ils leur restent quelques heures pour se faire rembourser. Par exemple pour un voyage à 100 euros, vous serez remboursé de la totalité. Et vous aurez en plus un bon d'achat de deux fois la valeur du billet, soit 200 euros. Nous avons essayé de nous faire rembourser notre train à destination de La Roche-sur-Yon, en appelant le 3635, le numéro de la SNCF. Et ce n'est pas si simple. Nos appels sont restés sans réponse, impossible de joindre la SNCF au téléphone. Nous nous sommes donc rabattus sur le site internet. Et là, en quelques cliques, c'était réglé. Ça, c'est pour le remboursement. Il reste le fameux bon d'achat, et c'est là que ça se complique. Pour obtenir leurs bons d'achat, les voyageurs devront remplir un formulaire en ligne qui n'existe pas encore, nous annonce la SNCF. Rassurez-vous, vous avez jusqu'en décembre 2024 pour demander l'indemnisation. Pour notre part, nous aurons un bon d'achat pour notre aller à La Roche-sur-Yon, mais pas pour notre retour, car le train n'a pas été supprimé. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Auberger, V. Gauquelin