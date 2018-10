Comment se forment les orages ?

Après les inondations à Sainte-Maxime, dans le Var, c'est au tour de l'Aude d'être touché par de violents orages. Ces phénomènes sont de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique. Les températures très élevées et l'air chaud qui se trouvent en basses couches favorisent leur formation. En effet, lorsque les courants marins propulsent l'air chaud et humide vers les côtes, ils rencontrent l'air froid et donnent naissance aux orages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.