Se laver les mains : le geste prioritaire avant tous les autres

Les mains étant des vecteurs de transmission, les laver doit plus que jamais être un réflexe. Selon une étude, nous nous touchons le visage plus de 20 fois par heure, sans nous en rendre compte. Si les mains sont contaminées, elles peuvent emmener le virus vers la bouche, le nez ou encore les yeux. Pour qu'un lavage soit réellement efficace, il faut le réaliser correctement plusieurs fois par jour, en prenant son temps. Comment transmettre les bons gestes aux tout-petits ?