Se moquer de la ville voisine pour attirer les clients

D'un jaune vif, ces affiches sont faites pour faire réagir les Nancéiens. Payée par Lunéville, la ville voisine, cette campagne de pub joue sur la réputation de Nancy. Car c'est une ville où se garer n'est pas toujours facile, et où une heure de stationnement coûte parfois plus de sept euros. Lunéville a beau être dix fois plus petite, Madame la maire, Catherine Paillard, voulait une campagne malicieuse, que l'on verrait aux quatre coins de la métropole nancéienne. "Il y en a un peu partout sur la carte, on a fait 114 emplacements (...) On est la seule ville de l'Est du pays, de cette taille, à avoir un parking gratuit", rapporte-t-elle. Cet atout du stationnement gratuit est rappelé dans la campagne d'affichage. Les commerçants de Lunéville voient d'un bon œil cette gentille moquerie entre voisins. À Nancy, cette opération de pub ne va pas bouleverser les habitudes des clients. La campagne d'affichage coûte 6 000 euros. Lunéville va continuer à mettre en avant ses qualités pendant encore quelques jours. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse