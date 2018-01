Se rendre au marché est toujours un plaisir à Peyre-en-Aubrac

A Peyre-en-Aubrac dans la Lozère, les commerçants ont l'habitude d'étaler tôt leurs marchandises et ce, malgré le froid et la neige. Certains ont même roulé pendant 2 heures pour rejoindre le marché. La plupart d'entre eux se familiarisent avec leurs clients et ne veulent pas rater ce rendez-vous quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.