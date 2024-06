Se saluer, ce n'est plus simple comme bonjour...

Faire la bise est une habitude très française. Une tradition qui, pourtant, se fait de plus en plus rare. Une femme nous confie : "Ça s'est vachement perdu, je trouve justement, depuis le covid, et ça se perd de plus en plus, et quelque part, ça m'arrange". Et elle n'est pas la seule. Dans un institut de beauté, entre collègues, on se limite à un bonjour de loin, et c'est très bien comme ça. Laure nous raconte : "Faire la bise à tout le monde, c'est un peu contraignant, ça prend du temps, et ce n'est pas quelque chose que j'adore dans la vie". Dans le garage d'à côté, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Cynthia, salariée de l'entreprise Feu vert, nous explique : "Du moment que la personne arrive avec le sourire, on attaque bien la journée. Ces techniques ont l'avantage d'éviter de se tromper sur le nombre de bises. À Lyon (Rhône), c'est deux, à Marseille (Bouches-du-Rhône), c'est trois. Puis, on ne sait jamais de quel côté commencer. Bref, on s'y perd. Heureusement, il y a un indémodable : le traditionnel bisou. TF1 | Reportage F. Chevallay, E. Nappi