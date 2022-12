Se vacciner maintenant pour bien passer les fêtes ?

Les appels s'enchaînent dans cette pharmacie. Depuis quelques jours, les prises de rendez-vous pour des rappels de vaccinations contre le Covid se multiplient. Le rappel est recommandé trois mois après la dernière injection pour les personnes de plus de 80 ans et les plus à risque, et six mois après pour les plus de 60 ans. Ce mardi matin, Christine, qui a 63 ans, reçoit sa cinquième dose. Si vous ne faites pas parti du public prioritaire, vous pouvez tout de même vous faire vacciner à condition d'être en contact avec des personnes fragiles. La campagne de rappel a débuté en mars dernier et si certains font figure de bons élèves, d'autres commencent tout juste à y réfléchir depuis la reprise de l'épidémie. "Je ne sais pas encore, je ne me suis pas posé la question" ; "je pense que je vais me refaire vacciner pour protéger les personnes plus âgées", expliquent des habitantes. Aujourd'hui, seuls 20% des octogénaires et 40% des personnes âgées de 60 à 80 ans ont reçu une quatrième injection. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin