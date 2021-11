Séances photo et leçons de bonne manière : comment les Miss se préparent à La Réunion

Ce n'est pas une mince affaire de réaliser la photo de groupe officielle de 29 Miss. Cheveux, écharpes, maillots de bain, aucun faux pli n'est autorisé. Tout doit paraître idyllique. La réalité est parfois bien différente. Sourire en toutes circonstances, même avec des talons de douze centimètres et une allure loin d'être naturelle. Le soir de l'élection, elles devront défiler telle des mannequins professionnelles. Dans son enfance, Miss Bourgogne a été victime de harcèlement scolaire. Ce cours lui apporte bien plus qu'une démarche de Miss. "L'allure, le défilé, c'est important aussi pour regagner un peu de confiance en soi", témoigne-t-elle. Pour être à l'aise en toutes circonstances, à table notamment lors de dîners officiels, les jeunes femmes suivent des leçons de bonnes manières. Au menu ce lundi, une course de décorticage de crevette avec des couverts. Puis, lors d'une activité kayak, c'est armée d'une pagaye que Sylvie Tellier taquine les demoiselles. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Betun