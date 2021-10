Seattle, le plus beau marché des Etats-Unis

Tous les matins depuis 1907, la cloche de Pike Place Market réveille la baie de Seattle. Il s'agit du plus vieux marché d'artisans et de producteurs locaux de tous les Etats-Unis. Forcément, il a des traditions un peu spéciales. Patrimoine culinaire américain, le beignet est l'incontournable du petit-déjeuner. Des poissons volants, c'est l'attraction du marché. Dès qu'un client achète, le poissonnier balance en l'air sa commande à la caisse. Michel va cuisiner un saumon, produit phare du marché, avec comme accompagnement le légume de saison, la citrouille. Le marché de Seattle est rock'n'roll. Tous les jours, un guitariste différent vient s'y produire. Il est aussi caritatif car chaque année, un cochon empoche près de 10 000 dollars de petites pièces reversées aux associations. C'est ce mélange de générosité et de diversité qui donne son âme à ce marché ancien et qui fait qu'on s'y sent si bien.