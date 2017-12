Sébastien Loeb participera à trois rallyes avec Citroën en 2018

A 44 ans, Sébastien Loeb revient en championnat du monde des rallyes. En 2018, il participera à trois courses avec Citroën. D'ici là, le pilote, neuf fois champion du monde, disputera le Dakar dans une Peugeot avec Daniel Elena, son ami et copilote de toujours. Avant le mois de mars 2018 et le rallye du Mexique, Sébastien Loeb effectuera plusieurs journées d'essais avec Citroën. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.