Sébastien Loeb, toujours au sommet

À l'heure de la baguette et des croissants, les premiers clients sont au rendez-vous à la boulangerie. Pour beaucoup, impossible d'être passés à côté de la 80ème victoire en rallye de l'enfant du village. La bonne nouvelle barre évidemment la Une du journal. C'est l'information du jour. Une fierté pour Oberhoffen-sur-Moder (Bas-Rhin), village de 4 000 habitants. Dans la ville, on n'a pas oublié les courses en mobylette ou en karting, et les premiers chronos avec la voiture paternelle, pied aux planchers. La voisine de la maison d'enfance de Sébastien Loeb a vu grandir le champion. Elle se souvient de ses démarrages bruyants, avec depuis son plus jeune âge, le goût de la vitesse et des reprises vigoureuses. Avant le sport automobile, Sébastien Loeb avait déjà brillé en tant que gymnaste émérite dans le club du village. Champion de France et d'Alsace, avec dès son plus jeune âge, des énergies à revendre. Depuis dimanche, Sébastien Loeb est devenu le vainqueur le plus âgé en rallye WRC. L'enfant du village n'en finit plus d'écrire l'histoire du sport automobile. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre