Sécheresse : 88 départements en alerte

L’Oudon ne coule presque plus à Meral (Mayenne). L’absence de pluies et les fortes chaleurs de ces derniers jours l’ont asséché, comme de nombreux cours d’eau en Mayenne. Catherine, habitante de la commune, qui se promène souvent sur les bords de la rivière, est frappée par son niveau. Tout le département est touché. Mais certains bassins comme l’Oudon ont atteint un niveau de crise. La préfecture a renforcé les restrictions. L’arrosage, le remplissage des piscines et le lavage des voitures sont interdits. Tout le monde tente d’économiser l’eau à sa manière. Les agriculteurs non plus n’ont pas le droit d’arroser. Jean-René Pelluau, agriculteur de Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), craint le pire pour son champ de maïs qui doit nourrir ses bêtes. Ils sont plusieurs, comme lui, à avoir obtenu une dérogation pour arroser encore la nuit, mais elle prend fin cette semaine. Pour lutter contre les abus, la préfecture organise des contrôles dans toute la Mayenne. Les agents cibleront les pompages illégaux dans les cours d’eau et les arrosages interdits. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel