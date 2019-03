Comment la sécheresse affecte-t-elle l'élevage ?

Depuis presque un an, plusieurs régions ont été touchées par la sécheresse. Cela a causé l'épuisement des stocks de fourrages et de pailles de quelques éleveurs. C'est le cas de Magalie Sabarly, une éleveuse de vaches limousines à Montaigut-le-Blanc. Elle a dû vendre une trentaine de ses veaux et ses vaches pour pallier à cette pénurie. Pourtant, elle a déjà anticipé la commande de pailles et fourrages dès la fin de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.