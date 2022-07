Sécheresse, ces plantes qui n'ont pas besoin d'eau

Voici un jardin verdoyant qui ne demande presque aucun entretien ni arrosage. Avec son paysagiste, Jean-Pierre a opté pour des plantes méditerranéennes résistantes à la sécheresse. Les palmiers yuccas sont en pleine santé. Ils doivent être arrosés uniquement au départ, lors de la plantation. "Une fois que la racine est descendue profondément, elle s'autosuffit à elle-même, explique le paysagiste Romain Navarro. À quelques kilomètres, dans cette jardinerie d'Albi (Tarn), les plantes méditerranéennes sont celles qui se vendent le mieux. Les clients plébiscitent les herbes aromatiques, comme le thym et le romarin. Il est effectivement possible de consommer peu d'eau et de se nourrir. Ce couple a fait ce choix. Côté fruits rouges, par exemple, les framboises sont plus résistantes que les fraises. Le couple tente aussi des arbustes rustiques encore méconnus. Pour continuer de déguster tomates et courgettes, sans trop dépenser, ils paillent leur jardin et récupèrent l'eau de pluie. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe