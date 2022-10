Sécheresse, cette mairie distribue des économiseurs d'eau

Une visite de monsieur le maire au beau milieu de la salle de bain de cette femme... On vous l’accorde, c’est peu commun. Mais il est ici pour une raison bien plus précise : faire cadeau de cet économiseur d’eau. En quelques secondes, ce système permet de réduire le débit d’eau de 50% à 60%, tout en gardant la même pression. Un geste tout simple, mais elle n’y aurait pas forcément pensé. Près de 1 500 mousseurs d’eau viennent d’être livrés en mairie avec un budget total de 2 000 euros. C’est la commune, elle-même, qui les a commandés et payés. C'est une initiative prise suite à la sécheresse historique de cet été. "On espère que ça fera boule de neige", confie le maire. Pour la municipalité, le porte-à-porte peut désormais commencer. Il faut d’abord distribuer chaque mousseur et surtout expliquer la démarche. La situation reste préoccupante dans le Finistère, classé en alerte sécheresse renforcée. Alors tous les gestes comptent même s’ils paraissent anodins. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, K. Berg