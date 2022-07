Sécheresse dans le Haut-Doubs : le tourisme perturbé

Sur près d’une dizaine de kilomètres, la rivière a presque disparu. Voici le saut du Doubs, asséché aujourd’hui. Nous l’avions filmé en avril où l’eau tombait en cascade. Avec le manque d’eau, l’été démarre mal pour les professionnels du tourisme. Ce quai ne peut plus accueillir les bateaux de croisière. L’embarcadère a été déplacé à trois kilomètres de là, où le niveau d’eau est suffisant. Une fois à bord, le panorama nous dévoile une apparence méconnue. Les canyons s’agrandissent. Pour les passagers, le dépaysement est total : "On découvre les paysages d’une autre planète, en fin de compte. C’est vrai que c’est presque idyllique" ; "C’est inquiétant, parce que je pense qu’à terme, c’est une rivière qui va se perdre". Plus en amont de la rivière, la situation est tout aussi alarmante. Le Doubs ne se jette quasiment plus dans le lac de Saint-Point, ce qui oblige la base nautique à revoir ses activités. Le terrain de jeu des kayakistes est restreint, à leur plus grande déception : "Il n’y a pas vraiment de courant, ce n’est pas pareil" ; "On le voit petit à petit descendre ce petit Doubs, donc, c’est difficile". Depuis le début de l’été, le niveau du lac a baissé de 40 cm. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin