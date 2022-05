Sécheresse : déjà dix départements en alerte

Il est désormais interdit d'arroser son jardin durant la journée à cause de la sécheresse. À Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres), Thierry ne peut faire qu'une chose pour protéger son potager : tendre sa pelouse. Ce Deux-Sévrien irrigue la nuit et a trouvé cette solution pour conserver au maximum l'eau sous terre. Tous les ans, un stockage sert pour l'irrigation de son jardin. Cette année, par contre, ce ne sera pas suffisant. Pour cause, il a perdu près de dix centimètres, pourtant les Saints de glace ne sont pas encore passés. Dans cette commune de 700 habitants, un arrêté préfectoral interdit aussi le lavage de sa voiture chez soi ou de remplir sa piscine. Arlette est soulagée, elle s'en est occupée il y a quelques semaines. Pour économiser l'eau et éviter son évaporation, la propriétaire installe son volet roulant toute la journée. Ce printemps est l'un des plus secs dans le département depuis ces 20 dernières années. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec