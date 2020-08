Sécheresse : des agriculteurs déjà contraints de puiser dans leurs stocks d'hiver

Après quatorze mois de chaleur excessive, la sécheresse des sols oblige les éleveurs à s'adapter. Pour les aider, le ministre de l'Agriculture autorise l'utilisation de la jachère, une décision aberrante pour Olivier Tonin, éleveur à Beaumont-de-Lomagne. Selon lui, elle aurait dû être prise plus tôt. Les céréaliers vivent également un été difficile. Dans le Tarn-et-Garonne, la préfecture a restreint voire interdit les prélèvements dans les cours d'eau dans certains secteurs.