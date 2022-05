Sécheresse : des aides suffisantes pour les agriculteurs ?

Christophe Loreaud élève 250 bovins en Saône-et-Loire. Depuis maintenant un mois, il constate les conséquences du manque de pluie sur ces pâturages. Une sécheresse préoccupante pour cet éleveur, car si elle se poursuit, dans trois semaines, il devra puiser dans son stock de foin, normalement réservé pour passer l’hiver, et vendre une partie de son élevage. Pour aider les éleveurs, le gouvernement leur propose une aide financière pouvant compenser jusqu’à 60% des surcoûts, lié à l’achat d’aliments. Une aide qui sera basée sur l’achat de fourrage de l’année précédente. Cependant, l’année dernière, cette exploitation n’a pas connu de sécheresse. Il n'a donc pas eu besoin d’acheter du fourrage. Même inquiétude du côté de cet exploitant agricole. Luc Beaumont a planté ses tournesols il y a dix jours, mais à cause du manque d’eau sa culture est anormalement clairsemée. Pour sauver sa récolte, il compte sur l’aide du gouvernement pour investir dans du matériel d’irrigation. Des aides qui sont encore en cours de négociation au ministère de l’Agriculture. TF1 | Reportage C. Eckersley, L. Norlorgue