Sécheresse : des moissons précoces dans l'Ouest

C'est la récolte de toute une année de travail. Au cœur de la Gâtine (Deux-Sèvres), Thomas est à l'œuvre pour les moissons de blé. Cette année est un peu particulière pour lui. "On a deux semaines d'avance au moins par rapport aux autres années. C'est la première fois que je vois ça. J'ai jamais commencé aussi tôt les moissons", a-t-il expliqué. Thomas peut voir en temps réel le rendement de la moisson. Cette année, il n'est pas aussi bon que prévu. Avec son frère, il moissonne pour les agriculteurs. Un savoir-faire familial transmis par leur grand-père. La moisson, un moment toujours décisif pour eux aujourd'hui. Le travail peut seulement se faire quand le blé est bien sec. Le céréalier et propriétaire du champ, Eric, fait un premier constat de la journée de moisson. "C'était compliqué cette année. On a limité la casse", a-t-il affirmé. Le manque d'eau est au cœur de ces moissons. Les céréaliers espèrent qu'il pleuvra ces deux prochains mois pour irriguer les autres cultures de l'été. TF1 | Reportage M. Monnier, H. Lévéque