Sécheresse : des permis de construire au compte-goutte

A Montauroux (Var), les fontaines ne coulent plus. Depuis deux ans, le village subit une sécheresse exceptionnelle. Face à ce manque d'eau, il ne délivrera plus de permis de construire pendant quatre ans. "Construire des logements sans être sûr de leur apporter de l'eau, il n'y aurait rien de plus dramatique que pour des personnes mais aussi pour la gestion d'une commune", argue Jean-Yves Huet, le maire de la ville. La mesure prise, qui est de limiter l'arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles constructions dans cette petite commune de 7 000 habitants qui a vu sa population doubler en 20 ans, fait beaucoup réagir. L'avis des habitants diverge : "Ça paraît logique qu'on lève un petit peu le pied, je suis plutôt pour", "ceux qui essaient de déposer un permis de construire, qui ont déjà acheté un terrain, qui ont le crédit sur le terrain, ils vont faire quoi ? On va trop sur l'interdit et pas à trouver des solutions". Plus de construction, c'est moins de travail en perspective pour les artisans dans le secteur du bâtiment. Conscient que son activité va baisser, Jérôme Lombard, entrepreneur, n'est pourtant pas surpris par la décision du maire : "Je pense que c'est une nécessité. On est réaliste et on voit bien qu'il y a trop de problèmes". TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard