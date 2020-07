Sécheresse : des restrictions d'eau en Côte-d'Or où certaines rivières sont à sec

Dans une grande partie de la Côte-d'Or, des mesures de restrictions d'eau ont été imposées aux habitants. Lux fait partie des communes en seuil d'alerte renforcée avec une population qui compte sur l'eau de pluie. Pourtant, celle-ci manque aussi cruellement depuis quelques semaines. Dans la région, la sécheresse s'impose de plus en plus tôt et transforme les cours d'eau en une terre aride. D'ailleurs, plusieurs espèces de poissons peinent à rester en vie dans le peu d'eau qui reste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.