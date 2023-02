Sécheresse : des restrictions en plein hiver

Depuis ce lundi matin, l'arrosage des espaces verts est interdit à Elne (Pyrénées-Orientales). Les pelouses sont alors desséchées. Interdiction aussi de nettoyer son véhicule avec de l'eau. Des restrictions ont aussi été instaurées par exemple, l'interdiction de nettoyer les routes à grande eau. Des mesures jamais connues en plein hiver. "Je ne me rappelle même pas avoir connu des restrictions au mois de février", "Avant il n'y avait pas de soucis. Il faudra faire des efforts. C'est sûr, à l'avenir il faudra faire attention", arguent certains. Les habitants et les collectivités doivent s'adapter. Un terrain de rugby devait être rénové depuis longtemps, mais aujourd'hui, les travaux sont interrompus. C'est la même chose dans les parcs. On ne pourra plus faire de plantation, faute de moyen pour les arroser. Ces restrictions interviennent quatre mois plus tôt que l'an passé. "Il y a plus de restriction en ce février 2023 que durant l'été dernier. Si on ne prend pas ces mesures et s'il ne pleut pas, ça veut dire que cet été on n'a pas d'eau pour les touristes, pour les agriculteurs,...", précise Nicolas Garcia, maire d'Elne. Une situation d'urgence dans un contexte où le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. Ces mesures devraient s'appliquer au moins jusqu'au 30 avril. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier