Sécheresse : des restrictions pour les particuliers

Malgré l'orage de la semaine dernière, la terre est trop sèche. Christophe peine à retourner son potager. Depuis le 20 mai, la préfecture vendéenne a renforcé les restrictions pour lutter contre la sécheresse. Plus personne n'a le droit d'arroser son jardin. Alors certains, comme Yvonne, ont trouvé des alternatives. "Quand il pleut, l'eau tombe du toit et elle tombe dans la réserve", explique-t-elle. Ainsi, elle peut remplir deux arrosoirs par jour et préserver ses fleurs les plus fragiles. "Ça devient de plus en plus compliqué, car on a de moins en moins d'eau", rajoute Yvonne. La préfecture interdit aussi de nettoyer les voitures. Chantal protège donc la sienne avec une bâche. Pour elle, il est hors de question de gaspiller la moindre goutte d'eau. Elle et son époux Gérard ont une piscine. Il est aussi interdit de les remplir ou de compléter leur niveau d'eau. Alors, ils couvrent la leur. "On essaie de ne pas trop l'ouvrir de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'évaporation", explique Gérard. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel