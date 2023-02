Sécheresse d'hiver : comment sauver les récoltes ?

Cela fait 42 ans que Michel Grange produit des châtaignes, et c'est bien la première fois qu'il sort sa cuve à eau en plein mois de février. "Depuis que je les ai plantés mes arbres en hiver, il n'est pas tombé une goutte d'eau", rapporte-t-il. Cette eau est pourtant essentielle, car il faut 20 litres au quotidien aux jeunes arbres que Michel plante chaque année. Entre janvier 2022 et janvier 2023, le déficit pluviométrique est de 20% en Ardèche selon Météo-France. Même constat à quelques kilomètres de là, dans la vallée du Rhône. On dit ne pas avoir vu la pluie depuis le quinze décembre. Sans précipitations, les semis n'ont pas pu développer leurs racines et ces blés pourraient ne pas avoir toutes leurs tiges au printemps. Les céréaliers redoutent déjà des pertes de rendement. Les températures allant jusqu'à quinze degrés et le vent n'arrangent rien sur ce secteur de la Drôme. Un vent qui sèche encore plus la terre et complique le travail des agriculteurs. Après cinq années consécutives de sécheresse printanière, les agriculteurs espèrent cette année des pluies abondantes pour sauver leurs cultures. TF1 | Reportage O. Couchard, É. Nappi