Sécheresse en Haute-Loire : la situation fragilise des maisons à Polignac

Plusieurs maisons se fissurent à cause de la sécheresse à Polignac, en Haute-Loire. Des fissures apparaissent sur les murs et les sols, et atteignent les canalisations dans certains cas. En tout, une quinzaine de maisons doivent être surveillées de près. Pourtant, les travaux ne seront pas indemnisés, car l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu à Polignac. Une décision que la municipalité conteste. D'ailleurs, elle vient d'envoyer un recours au ministère de l'Intérieur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.