Sécheresse en Martinique : les habitants soumis à des restrictions d’eau

À Case-Pilote, dans le nord de la Martinique, la sécheresse est devenue une préoccupation majeure pour Alphonse Donval, agriculteur. Chaque jour, une question primordiale pour ses bêtes : "qu’est-ce qu’ils vont manger aujourd’hui ?". Le manque d’eau a transformé le champ en un terrain aride, raréfiant la verdure et menaçant la santé des animaux. C’est la conséquence d’un déficit de précipitations observé depuis le mois d’avril : 90 % de pluie en moins selon Météo France. Par conséquent, le niveau des rivières, principales sources d’alimentation en eau potable de l’île, est au plus bas. Pour la première fois cette année, des coupures d’eau tournantes ont été instaurées cette semaine dans les foyers martiniquais. La mesure n’épargne pas les professionnels. Dans l’hôtel Pélican, des réserves d’eau ont été installées dans les douches pour assurer un service minimum. Et ce, alors que les réservations viennent à peine de reprendre à la faveur du déconfinement. La situation risque de perdurer quelques semaines encore. Le retour abondant de la pluie est attendu à la fin du mois de juin.