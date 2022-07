Sécheresse, en patrouille avec la police de l'eau

Ces inspecteurs de l'environnement sont chargés de vérifier que les interdictions d'arroser entre dix heures et 18 heures sont bien respectées. Mais visiblement, Jean-Pierre, lui, n'était pas au courant. "Je ne voulais pas que mes plantes sèchent. Je voulais qu'elles repartent, c'est pour ça que je l'ai fait (...) si j'avais su, j'aurais attendu 18 heures", affirme-t-il. Comme dans plus de 90 départements, l'Oise impose des restrictions dans certaines zones. Ici, quatorze personnes sont chargées de sillonner les routes afin de faire appliquer ces mesures. Les contrevenants encourent une amende de 1 500 euros, qui peut être multipliée par cinq pour les professionnels, également concernés. Et la situation est critique, l'Oise pourrait même basculer en alerte rouge, tant ses cours d'eau sont au plus bas. Depuis janvier 2022, il a plu deux fois moins qu'à la même période de 2021. La sécheresse pourrait être pire encore qu'en 1976, année tristement record. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas