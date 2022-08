Sécheresse et chaleur : des orages plus violents ?

Encore du soleil à Leucate (Aude) ce mardi à midi, mais cela ne va pas durer. De la pluie et des orages devraient arriver dès 14 heures. Dans cinq départements de l'Occitanie, l'épisode pourrait être violent à cause du phénomène de canicule marine. Jusqu'à 120 millimètres d'eau sont attendus localement. Des inondations sont à craindre. D'autant qu'en cette période de sécheresse, les sols sont devenus quasiment imperméables. Ils n'absorberaient que 10% des précipitations. Déjà sursollicités cet été pour lutter contre les incendies, les pompiers seront donc de nouveau sur le pont. Ils en appellent à la prudence des habitants pour éviter de multiplier les interventions. "Éviter de braver les interdits. Respecter les consignes de barriérage sur la route. Ne pas s'aventurer sur des routes inondées", recommande Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers. Vigilance donc en Occitanie. Le Tarn, l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault et le Gard sont en alerte orange aux orages jusqu'à mercredi matin. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Alibert, B. Poizeuil