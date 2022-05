Sécheresse et vent : déjà des incendies

Il fait 34 degrés dans la Loire. Le vent fort et la sécheresse ne finissent pas de gagner du terrain. Par conséquent, il y a eu une dizaine de départs de feu en quelques heures. C'est presque du jamais-vu pour les pompiers en plein mois de mai. La Loire n'a jamais connu de printemps aussi chaud. Des départs d'incendie, même rapidement éteints, pour les habitants, cela pose question. Arboriculteur à la retraite, Bernard se dit inquiet pour l'avenir et l'exploitation reprise par ses fils. Les pompiers, eux, multiplient les appels à la vigilance, car la majorité des départs de feu sont d'origine humaine. "Ne pas faire de feu dans les forêts, ne pas jeter de mégots par les fenêtres pour les automobilistes, et ne pas camper dans des endroits où il est interdit de faire du camping", prévient le lieutenant-colonel Patrick Lebouchard. Dès les premiers signes de fumée, contactez les pompiers. Prudence donc jusqu'à lundi où la pluie est attendue enfin. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel