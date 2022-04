Sécheresse historique en Paca

Même si cela paraît difficile à imaginer, d'habitude ici, il y a un lac très poissonneux. Avec la sécheresse, le niveau de l'eau a diminué de six mètres... du jamais-vu. Ce lac a été creusé par l'homme, mais il puise son eau directement dans les nappes phréatiques. C'est donc un bon indicateur du niveau des réserves d'eau dans le secteur. "C'est une catastrophe", "ça pourrait poser des problèmes", s'inquiètent les habitants. Dans toute la région de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, il n'a plu que 64 millimètres d'eau depuis le 1er janvier. Ce sont les 100 premiers jours de l'année les plus secs jamais enregistrés. Pour pouvoir nourrir ses bêtes, Antonio Fallara, éleveur, a dû les descendre au village. Il doit aussi utiliser du foin pour les brebis et les agneaux restés à la bergerie. "On en est déjà à 70 tonnes et ce n'est pas fini parce que l'herbe n'est pas encore prête de repousser", confie-t-il. La préfecture a déjà placé certaines zones des Alpes-Maritimes en alerte sécheresse avec des restrictions de l'usage de l'eau. Quelques averses sont prévues en fin de semaine, mais ce sera loin d'être suffisant. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde