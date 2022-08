Sécheresse, la chasse aux fuites d'eau

C'est un travail d'enquêteur pour trouver la fuite. En écoutant chanter les canalisations, Franck Audet arrive à trouver petit à petit l'endroit d'où l'eau s'échappe. Ses micros lui permettent ensuite de le localiser exactement. Grâce à son travail, les réparations sont effectuées sous 48 heures. Quelques heures avant, c'est là dans cette pièce que le problème a été détecté. Des centaines d'alertes sont traitées chaque jour, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. C'est un dispositif qui permet de préserver l'équivalent de deux années de consommation en eau d'une commune de 30 000 habitants. "Dans ces périodes où il y a des arrêtés sécheresses, on est d'autant plus vigilant sur les interventions", confie Philippe Plasmondon. Préserver la ressource passe aussi par l'entretien du réseau de canalisation. Dans ce secteur du Beaujolais (Rhône), 200 000 mètres cubes d'eau sont perdus chaque année sur une quinzaine de communes. Ce sont des chantiers long de quelques mois, mais nécessaires pour qu'aucune goutte d'eau ne soit perdue dans le réseau. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy