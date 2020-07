Sécheresse : la Haute-Vienne placée en situation de crise

A Limoges (Haute-Vienne), il est tombé 19 mm de précipitations depuis le début de l'été, soit presque quatre fois moins que la normale. A cause de la sécheresse, il est désormais interdit d'arroser les espaces publics et privés en journée, de laver sa voiture ailleurs que dans une station équipée d'un système de recyclage, mais aussi de remplir sa piscine. Un appel à la vigilance alors que les prévisions météo n'annoncent toujours pas de précipitations significatives dans les prochains jours.