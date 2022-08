Sécheresse : la navigation sur la Loire perturbée

Tous les jours pendant l'été, Stéphane remonte les bouées pour les replacer. Il est l'un des baliseurs de la Loire. Les bancs de sable de la Loire se déplacent tous les jours avec le courant. La sécheresse, cette année, rend leur travail plus compliqué. On ne peut pas tout faire dans la même journée. Pourtant, il faut avancer au pas pour éviter de rester bloqué sur un banc de sable. C'est le rôle de Jean-Michel Peltier, baliseur depuis 31 ans. Ces hommes de la Loire rendent un grand service aux nombreux navigants estivaux. "C'est facile avec les bouées, sans les bouées, on n'y arriverait pas, on resterait sur le sable", lance Jérôme. Sur certaines portions, on pourrait presque marcher le long du bateau, tant la Loire est peu profonde. Marcel est le seul qu'on a pu croiser en bateau à moteur. Pendant deux mois encore, les baliseurs de la Loire vont retracer le chenal de navigation. C'est un travail de longue haleine, au rythme de la sécheresse. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon