Sécheresse, la solution du gazon synthétique ?

Pour cette famille, le jardin est redevenu un terrain de jeu agréable. Visuellement plus vraie que nature, la pelouse est pourtant tout en synthétique. Alors entre les arbres fruitiers et l'allée en pierre, fini le temps des efforts et surtout de l'arrosage pour entretenir leur gazon. Pour un total de 200 m², le prix est à vous couper les arbres sous le pied. L'installation leur a coûté 15 000 euros. Un investissement important pour une satisfaction totale, à un détail près. Le gazon synthétique absorbe la chaleur, donc il n'est pas conseillé de s'y aventurer pieds nus en pleine canicule. La tendance du synthétique a forcé les jardineries à s'adapter. Ici, plusieurs modèles sont proposés avec du prix pouvant varier du simple au triple. Comptez plus de 33 euros le mètre carré pour du gazon haut de gamme et jusqu'à 60 euros s'il est posé par un artisan. C'est environ dix fois plus cher que le gazon naturel. La durée de vie d'un gazon synthétique régulièrement nettoyé est de près de 30 ans. Mais pour Julien Citerne, paysagiste, rien ne vaut le végétal. Car à l'heure du souci écologique, le gazon synthétique, telle une moquette de plastique, pose des questions. D'autant plus que rien n'existe pour l'instant pour le recycler. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament