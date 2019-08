Sécheresse : la souffrance des maraîchers

La sécheresse continue à s'aggraver dans le pays. Dans le Lot-et-Garonne, ce sont les maraîchers qui sont les plus touchés par le phénomène. En effet, près de trois quart de la production a été perdue. A l'exemple de la framboise qui compte 20% de perte cette année 2019, ou encore les haricots verts qui ont quasiment été inexistants au mois de juillet. Par ailleurs, cette absence de pluie a aussi grandement impacté le prix des produits. Pourtant, aucune amélioration du temps n'est à prévoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.