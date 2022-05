Sécheresse : le niveau des rivières inquiète dans l’Ardèche

C'est leur terrain de jeu habituel, ces pêcheurs ont l'habitude de se retrouver au bord de l'Ouvèze. Cette année, la situation est grave, il manque un mètre d'eau. Il n'a pas plu depuis un mois et demi, le niveau de la rivière actuel est celui d'un mois d'août. Les algues se développent et absorbent l'oxygène de l'eau. Les professionnels veulent rester optimistes, tout dépendra des lâchers d'eau opérés par EDF, avant l'été. "À partir du 15 juin, si le niveau n'est pas constant ou beaucoup plus bas, là, on va commencer à s'affoler", affirme Gilles Garros, gérant des "Argonautes". Perché au-dessus de la rivière, ce restaurant accueille de nombreux touristes. Amoureuse de sa région, Sandy Martinez, gérante du "Bistrot du Pont", regarde avec angoisse cette sécheresse exceptionnelle. "Je suis inquiète pour ma terre, c'est plus ça finalement", rapporte-t-elle. Alors qu'aucune pluie significative n'est attendue dans les jours à venir, c'est tout un département qui scrute le ciel avec impatience. TF1 | Reportage C. Buisine, B. Gereys