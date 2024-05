Sécheresse : le Rhône à la rescousse

Mathieu est vigneron dans l'Hérault. L'eau qu'il utilise pour irriguer ses cultures a parcouru plus d'une cinquantaine de kilomètres. Depuis plusieurs années, l'eau est acheminée ici depuis les Bouches-du-Rhône, grâce à un réseau souterrain. En effet, 10% de ses vignes profitent aujourd'hui de cette eau, une solution vitale pour cet agriculteur. Des bornes ont été installées dans toute la vallée de l'Hérault, et desservent près de 6 000 hectares. Un réseau de distribution, possible grâce à cette station près de Montpellier. Pour desservir un nouveau territoire touché par la sécheresse, un projet d'agrandissement du réseau est à l'étude, pour acheminer l'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales. Mais un tel projet prendra plus de dix ans à voir le jour, dans ce département où les restrictions d'eau comme l'interdiction d'arroser son jardin ou de laver sa voiture sont en vigueur depuis deux ans. Des solutions de court terme existent. Cette station d'épuration de Canet-en-Roussillon recycle les eaux usées. Ce mercredi matin, le gouvernement a annoncé débloquer dix millions d'euros pour accompagner des projets d'optimisation de la ressource dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia