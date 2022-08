Sécheresse : le succès des récupérations d'eau de pluie

Une citerne toute simple est raccordée à la gouttière de la maison, un système facile et efficace. Depuis le début de l'été, la demande pour l’installation de récupérateur d'eau explose. La cuve de 510 litres permet de récupérer de l'eau de pluie. Magasins de bricolage ou jardinerie, les rayonnages sont vides depuis plusieurs semaines. Les stocks ont été pris d'assaut par des particuliers ayant besoin d'arroser leur jardin. Un particulier a déjà installé trois cuves pour récupérer les eaux de pluie. Ce jeudi, il a un rendez-vous avec une entreprise spécialisée pour la pause d'un système plus performant. Pour ce professionnel, c'est du jamais-vu : "on a des demandes qui explosent de tous les côtés, sur plus de six départements". Avec les restrictions liées à l'arrosage des jardins, un propriétaire veut aller encore plus loin et installer une cuve de 4 000 litres pour pouvoir être autonome plusieurs semaines si nécessaire. Attention cependant, car l'utilisation de l'eau de pluie pour l'arrosage ou le lavage de la voiture est autorisée, mais réglementée pour un usage à l'intérieur de sa maison. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings