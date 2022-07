Sécheresse : le village varois de Bargemon sans eau

Lorsque vous rentrez chez vous en été, le premier réflexe est souvent de se servir un grand verre d'eau du robinet pour se rafraichir. Une action quotidienne qui est désormais interdite. A Bargemon, les nappes phréatiques sont si asséchées que l'eau est devenue impropre à la consommation. C'est alors la mairie qui la fournit en bouteille. Des dizaines de volontaires, qui sont des personnels de mairie, se mobilisent pour aider gratuitement les habitants. En effet, dehors il fait jusqu'à 40 degrés sur le thermomètre: "Une telle température en juillet, c'est très tôt dans l'année. Ne pas avoir d'eau dans le coin c'est très inquiétant". Les professionnels sont aussi touchés. Christophe Andreetto, patron du restaurant "La taverne", a revu sa carte pour utiliser moins d'eau: "On est obligé de s'adapter et de faire des choses un peu différentes". Une situation inédite causée par la sécheresse qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage K. Berg, C. Guérard