Sécheresse : les agriculteurs peinent à nourrir le bétail

Les trois quarts du pays sont concernés par des mesures de restrictions d'eau. En Haute-Garonne, l'alerte sécheresse renforcée est de rigueur. A Montgazin, la famille Andrieu a dû anticiper d'un mois sa moisson pour pouvoir nourrir son bétail. Faute de pluie significative, le cours d'eau qui traverse l'exploitation s'est asséché, empêchant l'irrigation des champs. Depuis trois générations, cette famille d'agriculteurs lutte contre une météo de plus en plus rude. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.