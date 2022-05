Sécheresse : les agriculteurs se rationnent

Installé en Loire-Atlantique, Gaël Drouet est un producteur de lait, avec une soixantaine de vaches. Mais à côté, il cultive aussi des céréales. Sur une parcelle de blé, il constate les conséquences du manque de pluie et tente de garder le sourire. Cette année, l'agriculteur a décidé de ne pas irriguer. Il s'attend à une récolte réduite, car la plante souffre. Dans le département, la préfecture interdit l'arrosage des cultures entre 10 et 20h. Sur son exploitation, Gaël dispose d'une réserve d'eau : un étang construit par son père, il y a 30 ans, pour anticiper les sécheresses. Mais l'agriculteur préfère garder cette précieuse ressource pour ses 25 hectares de maïs qui seront irrigués en juin. Des plantes qui lui permettront de nourrir ses vaches et de limiter ses factures pour les aliments. Dans les prochains jours, l'éleveur testera dans ses champs des capteurs d'irrigation qui lui donneront des informations pour optimiser l'arrosage de ses cultures. TF1 | Reportage N. Hesse, P. Humez