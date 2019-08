Sécheresse : les arbres de l'Indre et du Loir-et-Cher souffrent

La sécheresse persiste sur les départements de l'Indre et du Loir-et-Cher. En plus des cultures, les arbres aussi meurent de soif. Même les arbres centenaires donnent des signes de faiblesse. Dans un arboretum de 70 hectares ouvert aux visiteurs, les peupliers, les saules et les noisetiers sont affaiblis. Les feuillages jaunissent très vite et finissent par tomber. Face à cette sécheresse, les habitants réagissent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.