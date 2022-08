Sécheresse : les poissons victimes du manque d'eau

Pour la première fois, en parcourant la rivière de son enfance, Julien Herrenberger n'a pas vraiment le cœur à la fête. Ce mercredi, il s'attelle à une triste corvée, ramasser les poissons morts à la surface. Le manque d'eau les a littéralement asphyxiés. "Là, la mortalité vient d'un manque d'oxygène parce que l'eau est trop chaude. Donc, ça fait que l'oxygène devient presque toxique pour les poissons", affirme-t-il. C'est une catastrophe pour cette année et pour les suivantes. Avec une telle sécheresse, l'écosystème de la rivière d'Andlau aura du mal à retrouver son équilibre. En amont de la rivière, le manque d'eau est encore plus marquant. On peut y voir des berges à nu et de la terre craquelée par la sécheresse. Pour espérer un retour à la normale, il faudrait des précipitations abondantes et concentrées. Dans une autre rivière, certaines plantes et arbres présents sur les berges risquent tout simplement de disparaître. Après six semaines sans précipitations, la pluie de mardi soir ne suffira pas à compenser un déficit d'eau proche de 100%, par rapport aux normales de saison. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings