Sécheresse : les villages fleuris se réinventent

Elles habillent les rues, les ronds-points ou les parcs. Avec le printemps, dans les communes, les fleurs sont de retour. Mais ici, à Luc-sur-Mer (Calvados), la côte normande, seulement la moitié sont replantées cette année. Ce sont les fleurs suspendues aux barrières qui ont disparu, de quoi diviser par deux la consommation d'eau pour les plantes et s'adapter à la sécheresse. Cette économie équivaut à deux ans de consommation d'eau d'un Français. Sur le front de mer, les habitants ont vu de nouveaux végétaux surprenants sortir de terre, des espèces méditerranéennes comme les graminées. Ce couple de touristes venu de l'Oise apprécie l'idée. En août dernier, les fleurs de la commune n'avaient pas pu être arrosées à cause des restrictions d'eau. Elles avaient brûlé au soleil. Pour le maire, il était temps d'agir. Mais l'enjeu est aussi touristique. Un peu plus loin sur la côte, à la station balnéaire de Cabourg, les fleurs font partie intégrante du décor. La commune veut bien trouver des alternatives, mais pas question de s'en séparer. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vulliez, A. Coulon