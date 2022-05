Sécheresse : l’île de Groix bientôt ravitaillée en eau ?

Sur le port de l'île de Groix, les mesures anti-sécheresse sont dans tous les esprits ce mercredi matin. Ces cinq derniers mois, la pluie s'est faite plus rare que d'habitude. Les professionnels ont dû, eux aussi, réduire de 25% leur consommation en eau, comme une boutique de location de vélos. "En ce moment, on ne nettoie pas les voitures à l'eau. Au niveau des vélos, on humidifie seulement les petites lavettes pour les nettoyer rapidement", explique Ninon, une saisonnière. La période de tension rappelle à certains la grande sécheresse de 1989 sur l'île. En effet, sur les îles, l'eau est plus difficile d'accès. Erwann Leclercq, un maraîcher, fait attention à sa consommation en permanence. Il a su s'adapter, mais constate que le climat a bien changé depuis son enfance. Là où la sécheresse est la plus visible, c'est au niveau de la réserve d'eau douce de l'île. "On se retrouve avec un niveau de barrage de deux mètres en dessous du plein", explique un riverain. Alors, l'adjoint au maire fait les comptes. Avec une population multipliée par quatre en été, la situation risque d'être très tendue. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens